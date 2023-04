Dieses Spektakel sorgt für einen Ausnahmezustand

„Stadt und Stadion sind groß genug“, verweist Neuhold aber auf die Heim-EURO 2008, als am Wörthersee auch das Risikospiel Kroatien - Polen über die Bühne ging. Weshalb der ÖFB eine Verlegung in das Happel-Oval, wo es viele Probleme wohl nicht gäbe, ausschließt: „Wir haben einen aufrechten Präsidiumsbeschluss, sind auch vertraglich an Klagenfurt gebunden.“ Abwarten, was die Sicherheitsbesprechung am 18. April ergibt.