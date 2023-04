Reifer Mehrwert für zusätzliche Energie

Umso beachtlicher, dass sich der SKN zuletzt mit einem Durchschnittsalter von rund 22 Jahren an der Spitze behauptete. Eine Zahl, die demnächst nach oben gehen dürfte. Nicht nur, weil der in Lafnitz gesperrt gewesene, 34-jährige Kapitän Christian Ramsebner im freitägigen Heimspiel gegen die Vienna wieder die Abwehr dirigieren wird. Was Routine betrifft, haben die „Wölfe“ noch zwei Asse im Talon, die im letzten Saisondrittel durchaus stechen könnten.