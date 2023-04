US-Verfassungsrichter nahm Luxusreisen an

Mit Privatjet und in Jacht unterwegs

Der 74-jährige Thomas begleitete Crow demnach in ein exklusives kalifornisches Wildnis-Resort für Männer und auf Anwesen in den US-Staaten Texas und New York. Er soll auch einen Flug in einem Privatjet sowie eine Jacht-Ausfahrt akzeptiert haben. Crow erklärte gegenüber Propublica, seine Geschenke an den Verfassungsrichter unterschieden sich „nicht von der Gastfreundschaft, die wir unseren vielen anderen lieben Freunden entgegenbringen“.