Aktivistin Windl: „Keine Grundlage“ für Ausweisung

Aktivistin und Anwalt wollen sich auf jeden Fall wehren

„Eigentlich können sie mir nicht so viel“, betonte Anja Windl. Sie stellte in den Raum, dass die Behörde „irgendeinen Vorwand“ für die Beendigung ihres Aufenthalts suchen könnte, etwa „dass sie sagen, die Krankenversicherung passt nicht ganz“. Bereits am Mittwoch hatten die Aktivistin und ihr Anwalt betont, dass man sich jedenfalls gegen das Vorgehen der Behörden wehren wolle. Ihre Verwaltungsstrafen seien noch nicht einmal rechtskräftig, sagte die 26-Jährige, die in Klagenfurt studiert und in Graz wohnt.