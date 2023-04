Klimaaktivistin droht Abschiebung aus Österreich

Zwar wurden gegen die 26-Jährige, die in Klagenfurt studiert, nach Klebeblockaden mehrere Verwaltungsstrafen verhängt, diese sind aber bisher nicht rechtskräftig, betont sie: „Das ist absoluter Wahnsinn.“ Windl berichtet, dass nach einer Aktion in Klagenfurt wie üblich eine Identitätsfeststellung durchgeführt worden sei. „Meine Daten wurden dann auch an die Fremdenpolizei weitergeleitet“, sagte Windl. Daraufhin erhielt sie die Ladung der Behörden für den Termin in der Steiermark. Sollte Windl tatsächlich ein Aufenthaltsverbot erteilt werden, kündigte sie bereits Einspruch an. „Es ist nicht so easy, mich aus Österreich hinauszubekommen“, so die Studentin.