Dienstantritt mit 68

Die Geschichte des Falles: Alles deutet darauf hin, dass sich die junge Polizistin Rebecca Kästner in ihrer Wohnung das Leben genommen hat: Drogen, Sorgerechtsstreit, Überforderung. Doch als Karow ihren verängstigten vierjährigen Sohn Matti im Garten findet, kommen ihm starke Zweifel an der Selbstmord-These. Und dann noch das: Der letzte Anruf der Toten ging an die an der Polizeiakademie lehrende Susanne Bonard.