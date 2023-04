Ein Spielkind bis zum Schluss: Der „Siedler von Catan“-Erfinder Klaus Teuber ist tot. Er starb am 1. April im Alter von 70 Jahren „nach kurzer und schwerer Krankheit“, wie die Catan GmbH und der Kosmos-Verlag am Dienstag mitteilten. Bis zuletzt habe er am dritten Band seiner zum Spiel passenden Romantrilogie gearbeitet. Unvergessen bleibt Teuber als Entwickler des Spiele-Klassikers „Siedler von Catan“, mit dem er 1995 Geschichte schrieb.