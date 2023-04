Besuch in Bordell endete mit Knochenbrüchen

Eskalation am Parkplatz

So richtig eskalierte die Situation, als die Beteiligten das Bordell verließen. Auf einem Parkplatz verzichteten die Kontrahenten nämlich auf böse Worte und ließen die Fäuste sprechen. Selbst als der 35-Jährige bereits am Boden lag, wurde er mit Tritten und Schlägen weiter malträtiert. Nur eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife dürfte wohl das Schlimmste verhindert haben. Die Uniformierten hielten und schritten sofort ein.