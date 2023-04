Mit der „Krone“ zum Weltmeister der Mentalmagie

Erfolge auf der großen Bühne

Nach einem zweiten Platz bei der größten Fernsehshow der Welt „America“s Got Talent„, brillierten die als Hauptact der erfolgreichsten Zaubershow am New Yorker Broadway aller Zeiten. Egal wo sie hinkommen auf der Welt, die Shows sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft! Zuletzt standen sie in der Entertainment-Metropole Las Vegas rund ein Jahr lang mit insgesamt 500 Shows im Luxor Hotel als Headliner von “America„s Got Talent Vegas Live“ auf der Bühne!