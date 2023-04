LA Lakers um LeBron James siegen gegen Rockets

Die Los Angeles Lakers um LeBron James haben die direkte Qualifikation für die NBA-Finalrunde weiter in Blickweite. Bei den Houston Rockets gewannen die Lakers am Sonntag (Ortszeit) 134:109. Herausragender Spieler beim Team aus Kalifornien war Anthony Davis mit 40 Punkten. James gelang mit 18 Punkten, zehn Rebounds und elf Assists ein Triple-Double. In der Western Conference liegen die Lakers auf Platz sieben, die Top Sechs jeder Conference erreichen direkt das Play-off.