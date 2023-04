Ungleiches Sieger-Duo begeisterte im Theatercafé

Es war ein Abend der Überraschungen im Grazer Theatercafé: Das Finale im Kleinkunstwettbewerb brachte sechs höchst unterschiedliche Kandidaten auf die Bühne, die jeder für sich erstaunliche Qualitäten offenbarten. Vom Grazer Kindergartenpädagogen Klemens Karch, der mit viel schwarzem Humor sich selbst, aber auch die Kinder auf die Schaufel nimmt, bis zu Christina Kiesler aus Wien, die als „Single-Warme“ herrlich jede Menge „Tabutschis“ bricht, spannte sich der Bogen. Dazwischen der nach Wien ausgewanderte Südsteirer Sebastian Haring mit jeder Menge sprachlicher Finesse und Bühnentalent und der gebürtige Serbe Marko Dragicevic, der nicht nur die ungarische Staatsbürgerschaft hat, sondern auch in Wien hängen geblieben ist und überaus pointiert die politische Landschaft hierzulande auseinandernimmt. Sie alle waren großartig, haben aber leider nur an Erfahrung gewonnen - denn die Preise des hin&wider-Kleinkunstwettbewerbs gingen an Peter Panierer (E-Kleinkunstvogel der Jury, von Daniela Fuchs gestaltet) und Lorenz Hinterberger, der sich über den „Steirerkrone“-Publikumsvogel von Jasper Weixl freuen darf.