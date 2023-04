„Es reicht - der VAR gehört abgeschafft!“

Wenn Erich Korherr einmal der Kragen platzt, dann ist Feuer am Dach! So geschehen nach der 0:1-Niederlage in der Qualigruppe gegen Lustenau, wo den Oststeirern ein Elfmeter geklaut wurde. Nicht das erste Mal, dass Hartberg von den heimischen Schiedsrichtern übel mitgespielt worden ist. Doch im brutalen Abstiegskampf können solche Fehlentscheidungen über Abstieg und Klassenerhalt entscheiden.