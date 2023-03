TSV Hartberg empfängt Lustenau - LIVE ab 19.30 Uhr

Schopp: „Dürfen uns nicht in unnötige Ballbesitz-Phasen verzetteln“

Unter Schopp präsentierte sich Hartberg im Frühjahr verbessert. Zuletzt trotzten die Blau-Weißen dem LASK ein 2:2 ab, wobei sie zweimal in Führung gingen. Heute gilt es für die Hausherren, eine Negativserie zu beenden. Der TSV gewann bei drei Versuchen noch nie ein Auftaktspiel in der Quali-Gruppe (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Taktisch will Schopp Zug zum gegnerischen Tor sehen: „Wir dürfen uns nicht in unnötige Ballbesitz-Phasen in weniger wichtigen Zonen verzetteln. Wir müssen dorthin, wo es weh tut und das werden wir machen.“