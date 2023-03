Schopp wütet gegen VAR: „Ganze Sache überdenken“

Markus Mader (Lustenau-Trainer): „Ich bin stolz, wie wir heute agiert haben, wie wir vor allem in der ersten Hälfte probiert haben, Fußball zu spielen, und in der zweiten alles mögliche versucht haben, um kein Gegentor zu bekommen. Man muss in der Qualifikationsgruppe auch dreckige Siege landen. Heute genießen wir die Heimfahrt, morgen beginnt die Vorfreude auf das Derby gegen Altach.“