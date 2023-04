Grenzbalken am Brenner seit 25 Jahren Geschichte

Mit Volksfesten und Blasmusik wurde am 1. April 1998 an den großen österreichischen Grenzübergängen zu Deutschland und Italien die Abschaffung der Passkontrolle im Rahmen der Umsetzung des Schengener Abkommens gefeiert. 25 Jahre später wurde am Samstag an diesen bedeutsamen Moment am Brennerpass erinnert.