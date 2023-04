Theaterdach eingestürzt: Ein Toter in den USA

Tote durch Tornado in Arkansas

Doch nicht nur im US-Bundesstaat Illinois gab es ein Todesopfer wegen des Sturms, auch in Arkansas hat ein Tornado zwei Todesopfer gefordert. „Es hat in Zentral-Arkansas erhebliche Schäden gegeben, mindestens zwei Tote und Dutzende Verletzte“, so die Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders. Sie habe den Notstand ausgerufen und die Nationalgarde aktiviert.