Der März war in Österreich heuer deutlich zu mild

Landesweit kommt März nicht an Spitzenreiter 2017 ran

Geringere Temperaturabweichungen als im Landesschnitt gab es in so manchem Tal der Nordalpen und generell auf den Bergen. Doch selbst in Zeltweg, Landeck oder auf dem Patscherkofel endet der März rund 1 bis 1,5 Grad zu mild. Landesweit kommt der März nicht an den Spitzenreiter 2017 heran, dieser thront weiterhin mit einer Anomalie von plus 3 Grad an der Spitze.