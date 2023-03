Sogar Telefonzelle und Tresor wurden entsorgt

Zuletzt hat sich – wie berichtet – der Durchreiseplatz für Sinti und Roma an der B 1 in Pichling wieder einmal in eine Müllhalde verwandelt. Vor allem eine riesige Ansammlung an Kanistern dort macht stutzig. Da wird doch wohl nicht in unmittelbarer Nähe zum Pichlinger See mit giftigen Stoffen hantiert? Angeblich soll es sich laut Angaben des fahrenden Volkes um für das Erdreich ungefährlichen Fassadenreiniger handeln. Eine Überprüfung diesbezüglich soll bereits laufen.