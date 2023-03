Arsenal schmeißt Bayern aus der Champions League!

Carina Wenninger indes kam mit AS Roma in Barcelona 1:5 (gesamt 1:6) unter die Räder. Vor mehr als 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im altehrwürdigen Camp Nou spielte Wenninger in der nicht zu beneidenden italienischen Verteidigung durch. Barça hat seit dem verlorenen CL-Finale weiter nur ein Spiel in der Königsklasse verloren und könnte demnächst die Chance zur Revanche erhalten. Titelverteidiger Lyon versucht am Donnerstag, ein 0:1 gegen Chelsea wettzumachen.