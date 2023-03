„ÖFB-Spielweise wird Belgien nicht schmecken!“

„Das wird sicherlich das härteste Spiel in dieser Quali!“

„Die Belgier sind natürlich ein Gradmesser, die waren lange Zeit auch die Nummer 1 in der Weltrangliste. Die haben von den einzelnen Spielern her absolute Spitzenkräfte in ihren Reihen“, so Tatar, der meint, dass das „sicherlich das härteste Spiel in dieser Quali“ wird.