Vom Wellnessurlaub bis zu Zillertal Bier

1 Führung für insgesamt 8 Personen durch das Bier-BrauKunstHaus

In der Erlebniswelt mit einer Ausstellungsfläche von über 5.000 m ² wartet ein spannender und multimedial inszenierter Rundgang, der Einblicke in Tirols älteste Privatbrauerei in Zell am Ziller gibt. Von den sorgfältig ausgewählten Zutaten, über den Brauprozess und die Abfüllung von Zillertal Bier bis hin zu den Traditionen und Einzigartigkeiten der Region sind auf drei Etagen Erlebnisse für alle Sinne geboten.