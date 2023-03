Schon in 129 Berufen gibt es zu wenig Personal

Viele Gründe für Personalmangel

Es ist ganz eindeutig: Die Umbrüche in der Gesellschaft führen zu Veränderungen in der Arbeitswelt und wirken sich auch auf die Mitarbeiter in den Firmen aus. Händeringend wird in allen Branchen nach Personal gesucht. Dabei sind die Ursachen für den Personalmangel breit gefächert: Höhere Teilzeitquoten und der Wunsch nach weniger Arbeitszeit spielen ebenso eine Rolle wie die demogracfische Entwicklung, durch die eine enorme Pensionierungswelle auf die Steiermark zurauscht.