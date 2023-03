Hohe Kosten, kein Personal: Der Pleitegeier kreist

Hohe Preise, keine Mitarbeiter

Die Ursachen für die steigenden Insolvenzzahlen liegen ihrer Einschätzung nach vor allem darin, dass die Betriebe mit zahlreichen Herausforderungen in Form von massiven Kostenanstiegen, explodierenden Energie- und Rohstoffpreisen, der hohen Inflation sowie dem akuten Personalmangel konfrontiert sind. Wie im Vorjahr, zeige sich auch jetzt deutlich, dass die häufigsten Insolvenzen in der Bauwirtschaft auftreten, im ersten Quartal sind es 46 in Niederösterreich. Einen hohen Anstieg mit 34 Fällen weise aber auch der Bereich Handel und Reparatur von Kraftfahrzeugen auf. Auf Platz drei mit 18 Pleiten liegt die Gastronomie. „Diese drei Branchen machen rund 40 Prozent aller Insolvenzen im Land aus“, hebt Dostal hervor.