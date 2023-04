Strom teilen durch eine Energiegemeinschaft

Und wie kommt‘s zu einer Energiegemeinschaft?

„Ich habe 2020 eine Photovoltaikanlage auf meinem Dach montiert und dann schnell gemerkt, dass ich mehr Energie erzeuge, als ich alleine nutzen kann“, erzählt IT-Experte Hans-Peter Urbanz. Aus dem Gedanken, wie man diesen Überschuss am besten verwenden kann, ist schließlich im Jänner 2022 die Energiegemeinschaft Niedergrail entstanden. Über zwei Photovoltaik-Anlagen und eine Speichereinheit sind fünf benachbarte Haushalte energieunabhängiger geworden. „Im Jahr 2022 hat meine Anlage 20 Megawatt produziert, ca. 30 Prozent davon wurde als Überschuss an die Mitglieder der Energiegemeinschaft verteilt“, so Urbanz stolz. Dadurch sinken nicht nur die Stromkosten der einzelnen Haushalte, sondern man wird auch unabhängiger von Energieversorgern.