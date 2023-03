Frischer Wind mit „Schau!“ im Oberen Belvedere

Frischer Wind und neue Weiblichkeit im Belvedere

Mit der neuen Sammlungspräsentation „Schau!“ will man den Besuchern, vor allem auch den Wienern, die „ihr“ Belvedere gut kennen, neue Einblicke geben: „Der Leitgedanke war, einerseits bei der chronologischen Darstellung zu bleiben, aber in den Texten und der Auswahl der Werke immer auch den historischen Hintergrund mitzudenken. Zu zeigen, in welcher Zeit diese Künstler gearbeitet haben, was war damals los, wie haben sie darauf reagiert. Kriege, sich verändernde religiöse und ökonomische Umstände zum Beispiel. Darum haben wir einen Schwerpunkt auf das menschliche Porträt gelegt, wenn möglich sogar das Selbstporträt, um das Künstlersein in der jeweiligen Epoche widerzuspiegeln.“