So trägt man den sportlichen Trend in Gym und Büro

Der Athleisure-Look sorgte bereits in den 90er-Jahren für Furore. Seit letztem Sommer ist der sportliche Fashion-Trend wieder in Mode. Hailey Bieber, Kim Kardashian, Bella Hadid oder Victoria Beckham: Sie alle stylen ihre Leggings und Radlerhosen immer wieder gern zu schicken Oversized-Blazern und kreieren damit einen modernen Look.