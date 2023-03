„Es wird dir in diesem Geschäft nichts geschenkt“

Sie hat viele kommen und gehen gesehen, selbst viel erlebt: die heute 41-jährige Wienerin Tanja Duhovich war 2003 die schönste Frau des Landes, als sie zur Miss Austria gekürt wurde. Danach folgte eine Berg- und Talfahrt der Emotionen und Erlebnisse, die sie heute, zwei Dekaden später als verheiratete Frau und Mutter, Revue passieren lässt. „In vielen Schichten der Gesellschaft musste man mit dem Stigma ,Miss‘ zu sein irgendwie fertig werden“, beschreibt sie das Leben als schöne Frau mit eisernen Willen erfolgreich sein zu wollen. „Da wird einem rasch viel unterstellt. Aber die blanke Wahrheit an diesem Geschäft ist so wie überall auch, dass dir nichts geschenkt wird und du immer am Ball bleiben musst.“



Klar, es gab auch viele Erlebnisse für die damals blutjunge Frau, die sie an dem System und der Mission der Miss zweifeln ließen, doch am Ende des Tages biss sie sich durch. „Es gab so viele Vorurteile. Und zwar von Männern und Frauen, also beiden Geschlechtern. Und der Feminismus in Ehren, aber als junge Frau, die bei so einer Wahl mitmacht, wirst du schnell in ein Eck gedrängt“, erinnert sie sich daran, dass es in ihrer Wahrnehmung nur wenige wirklich so meinen, wenn sie von den wahren, den inneren Werten sprechen, die sie bei einer jungen, attraktiven Frau sehen wollen.