„Klasse Job“: Lehrer verärgert über Kampagne

Die „Klasse Job“-Personalkampagne umfasst nämlich nicht nur Werbesujets an den Schulen und in den Sozialen Medien, das Bildungsministerium hat auch Lehrer per Brief dazu aufgefordert, Maturanten das Unterrichten schmackhaft zu machen und so zur „positiven Erzählung des Lehrerberufs“ beizutragen. Das ist allerdings wegen teils schwieriger Arbeitsbedingungen an den Schulen nicht bei allen Adressaten gut angekommen.