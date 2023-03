Kasper wechselt zum Detroit-Farmteam Grand Rapids

Kasper war im NHL-Draft 2022 von den Red Wings an Nummer acht gewählt worden und unterzeichnete noch im Juli einen Dreijahresvertrag. Der junge Stürmer wurde allerdings weiter an Rögle verliehen, wo er in dieser Saison auf Geheiß der Red Wings als Center eingesetzt wurde. Mit dem Klub aus Ängelholm schied Kasper am Sonntag im SHL-Viertelfinale aus und wurde nun nach Michigan beordert.