Forscher wollen Reisanbau klimafreundlicher machen

Klimaneutral wird Reisanbau wohl nie

Forscher in Vietnam arbeiten auch an anderen Methoden, um den Methanausstoß im Reisanbau zu reduzieren. So sollen aus dem Stroh beispielsweise Ethanol oder in nur 90 Tagen biologisch abbaubare Trinkhalme hergestellt werden. So richtig klimaneutral wird der Reisanbau aber wohl nie werden.