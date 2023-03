Erdbeben - Ex-Admiraner trainert bei der Admira

Babuscu in der Südstadt

Der große Rest - und einer mehr. Denn seit Mitte letzter Woche hält sich Onurhan Babuscu in der Südstadt fit, obwohl der 19-Jährige letzten August in die türkische Süper Lig zu Gaziantep verkauft worden war. Das Schicksal spülte den Kreativgeist aber zurück in die Heimat. Gaziantep zählte zu jenen Städten, die am schlimmsten vom verheerenden Erdbeben am 6. Februar in der Osttürkei betroffen waren. Babuscu hatte Riesenglück. „Wir spielten am Wochenende davor in Antalya, bekamen danach Heimaturlaub.“