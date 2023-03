Minimal-Kompromiss und Fortsetzung im roten Chaos

„Wir müssen retten, was zu retten ist. Damit wir uns nicht ins Eck der Lächerlichkeit hieven.“ Sätze von SPÖ-Tirol-Chef Georg Dornauer am Montag vor der Präsidiumssitzung, die alle Beteiligten unterschreiben würden. Konjunktiv. Denn laut Sitzungsteilnehmern „flogen die Fetzen.“ Der gut fünfstündige Marathon zu Modalitäten der Mitgliederbefragung dokumentiert die Zerrissenheit der SPÖ. Vor allem in Bezug auf das Match zwischen Doskozil und Rendi-Wagners Lager, zu dem Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zählen.