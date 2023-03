Neue Verordnung: Onlineshop für Drogen abgedreht

Schlag Mitternacht wurde vergangenen Donnerstag die Substanz in Österreich verboten. Und es dauerte nicht einmal 24 Stunden, da klopften Beamte des Landeskriminalamtes an die Tür eines 20-jährigen Klagenfurters. Der junge Mann verkaufte im Internet zahlreiche HHC-Produkte. Abnehmer fand der 20-Jährige im In- und Ausland.