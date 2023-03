Mama Fendrich stellt klar: „Wir mauscheln nicht!“

Apropos, Lenka: Die Gerüchteküche brodelt. Eher ein PR-Gag, oder knistert’s wirklich zwischen den beiden? Was meinst du?

(lacht) Beim Lucas knistert’s oft! Aber in Wirklichkeit lebt er ganz für seine Musik. Er ist ja auch gemeinsam mit dem Florian als Synth-Pop-Duo 8WS unterwegs, und außerdem haben die beiden auch gemeinsam eine Musik-Produktionsfirma. Aber was ihn im Moment neben „Dancing Stars“ vor allem beschäftigt, ist der Titel „Barbie“, den er für die junge österreichische Sängerin Ness geschrieben hat. Damit ist er nämlich für den Amadeus Award - der Ende April vergeben wird - in der Kategorie Songwriter nominiert. Und das Lustige: Der Rainhard ist ebenfalls heuer nominiert - allerdings in einer anderen Kategorie.