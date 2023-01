Wien Energie: Worüber Manager nicht reden dürfen

Am Montag geht die Untersuchungskommission zur Causa Wien Energie in die nächste Runde. Nach den drei Experten, die ihre externe Sicht auf die Vorkommnisse schilderten, sind mit Stadtwerke-Vize-Generaldirektor Peter Weinelt und Wien-Energie-Chef Michael Strebl erstmals direkt involvierte Personen im Zeugenstand am Wort - ob sie tatsächlich viel sagen, ist eine andere Geschichte.