Eltern eines Teamstars gingen vorm Anpfiff heim

Was zwei Stunden später generell fürs Länderspiel-Comeback von Linz galt: Die 16.500 Besucher waren mit dem 4:1-Sieg happy, Teamchef Ralf Rangnick mit der Leistung, die Spieler mit der Athmosphäre in der Raiffeisen-Arena und die Fotografen , dass sie trotz Dauerproblemen im supermodernen Stadion mit dem WLAN ihre Bilder doch noch irgendwie in die Welt schicken hatten können.