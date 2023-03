Opern-Koloss bringt Musiker und Sänger an Grenzen

Gewaltig in der Musik, opulent in der Besetzung und mit einer Spieldauer von fünfeinhalb Stunden mit zwei Pausen: Richard Wagners Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ ist ab 8. April im Musiktheater Linz zu sehen. Markus Poschner, Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz, berichtet im „Krone“-Talk, was diese Oper von den Musikern und Darstellern verlangt.