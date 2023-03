In nur einer Stunde über 100.000 PV-Förderanträge

Ministerium vergibt in Summe 600 Millionen Euro

Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigt sich in einem Statement erfreut über den hohen Andrang beim aktuellen Call. „Unzählige Menschen in unserem Land wollen Teil der Energiewende sein. Sie wollen das Klima schützen und die Unabhängigkeit unseres Landes stärken“, so Gewessler.