Versteckte Kosten? Autohaus klagt Online-Plattform

Kosten für Pickerl nicht inbegriffen

Das führt auch zu Unmut innerhalb der Branche. So geriet der wohl größte Gebrauchtwagenhändler in der Steiermark, Online Cars mit Zentrale in Dobl, ins Visier eines Mitbewerbers: „Für gewöhnlich ist der inserierte Preis der, den man für das Auto auch bezahlt. Nicht so bei Online Cars. Bei näherer Betrachtung fallen etwa noch Kosten für den österreichischen Typenschein, Reparaturen oder das Pickerl an“, sagt Herbert Seidl, Chef des gleichnamigen Autohauses in Gleisdorf.