Andy Murray in Miami gleich in Runde eins draußen

Im Frauenbewerb behielt die nach einer Schulterverletzung genesene Kanadierin Bianca Andreescu im Aufeinandertreffen zweier ehemaliger US-Open-Siegerinnen gegen die in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungsproblemen kämpfende Britin Emma Raducanu mit 6:3,3:6,6:2 die Oberhand. Die 26-jährige Vorarlbergerin Julia Grabher traf am (heutigen) Donnerstagabend in der 2. Runde auf die US-Amerikanerin Claire Liu. Grabher war als Lucky Loser in den Bewerb gerutscht und profitierte dann auch noch von einem Auftakt-Freilos dank einer Rippenverletzung der Weltranglistenersten Iga Swiatek.