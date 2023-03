Erster Trailer zur explosiven Wiener Liebesaffäre

Sie gibt in der Wiener Gesellschaft den Ton an, er mischt mit seiner expressionistischen Malerei die Kunstszene auf: Mit „Alma & Oskar“ kommt die Liebesgeschichte der Gesellschaftsdame Alma Mahler (Emily Cox), Witwe des berühmten Komponisten Gustav Mahler, mit dem Maler Oskar Kokoschka (Valentin Postlmayr) im kommenden Sommer in starken Bildern auf die große Leinwand. Auf krone.at sehen Sie jetzt exklusiv den ersten Trailer zum österreichischen Film-Highlight, das einen faszinierenden und unmittelbaren Einblick in die Wiener Kunstszene der untergehenden Donaumonarchie bietet.