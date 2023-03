Ottakringer macht Wien gelber: Jetzt gewinnen!

So traditionsreich der Standort in Ottakring auch ist, seit vielen Jahren ist die Brauerei ebenso durch ihre angrenzende Eventlocation beliebt. Circa 200.000 Besucherinnen und Besucher jährlich genießen die Ottakringer Gastgeberqualitäten direkt am Brauerei-Gelände. Damit gehört die Ottakringer Brauerei zu den jungen Event-Legenden, schreibt gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern Bier-, Kulinarik-, aber auch Eventgeschichte und zeigt einen Grund mehr, um Ottakringer einfach gernzuhaben.