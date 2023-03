„Life by You“ soll den „Sims“ Konkurrenz machen

Paradox Interactive schickt sich an, der beliebten Lebenssimulation „Die Sims“ von Electronic Arts Konkurrenz zu machen. In „Life by You“ sollen die Spieler, ganz wie im populären virtuellen EA-Puppenhaus, Spielfiguren und deren Wohnraum gestalten und sie im Alltag begleiten können. Im Trailer zeigen die Entwickler erste Szenen.