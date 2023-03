„Taktisch perfekt“ - Alcaraz erschreckend gut

Seine Schläge und seine Physis waren so beeindruckend wie immer, erschreckend für die Konkurrenz war, dass er auch taktisch mit dem russischen Schachmeister mithielt. „Gegen ihn wird es immer taktisch, und da war ich heute perfekt“, freute er sich. So geht Carlos Alcaraz auch als Favorit in das nächste Masters, das diese Woche in Miami steigt.