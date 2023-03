Mann stalkte und schlug die „Ex“ - bedingte Haft

„Werde jeden neuen Mann in ihrem Leben töten!“

Er stalkte seine Ex-Freundin mit bis zu 30 Anrufen und unzähligen Textnachrichten pro Tag. Sie bat ihn, aufzuhören, was der 36-jährige Macho ignorierte. Außerdem erklärte er der Cousine seines Opfers, dass er „jeden neuen Mann“ im Leben seiner einstigen Freundin „töten“ werde. Mit den Nerven am Ende, erstattete die junge Mama Anzeige.