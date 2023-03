Doskozil hat die Nase vorn: Mitglieder stimmen ab

Seite an Seite schritten die Kontrahenten Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil die Stufen im Parlament hinab. Er setzte eine ernste Miene auf. Sie lächelte tapfer. Ob der roten Parteichefin der strahlende Gesichtsausdruck wohl schwergefallen ist? Immerhin wurde in der mehrstündigen SPÖ-Vorstandssitzung beschlossen, dass Doskozils Wille im Kampf um die rote Parteispitze geschehe. „Ich bin froh, dass wir nun einen Prozess der Klärung haben. Das war mein Ziel, und ich war für alle Varianten offen“, so Rendi-Wagners Kommentar.