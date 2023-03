Wirbel um Tipp: „Werde nie wieder einen abgeben!“

Austria Wiens Sportdirektor Manuel Ortlechner hatte im Zuge eines Tippspiels öffentlich auf eine 0:5-Klatsche von Austria Klagenfurt gewettet. Was in Kärnten für jede Menge Aufregung gesorgt hat. „Ich werde in Zukunft nie wieder einen Tipp abgeben“, zeigt Orlechner Unverständnis für den Klagenfurter Ärger.