Afroamerikaner starb in Psychiatrie: Anklage

In den USA sorgt derzeit ein neuer Fall von brutaler Polizeigewalt für Aufsehen: Sieben Beamte wurden im Bundesstaat Virginia angeklagt, für den Tod eines afroamerikanischen Gefängnisinsassen in einer Psychiatrie-Klinik verantwortlich zu sein. Zudem seien drei Mitarbeiter des Krankenhauses angeklagt worden, teilte am Donnerstag die Staatsanwaltschaft mit.