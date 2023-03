Schwarz vor Dilemma - Coach sieht nur einen Ausweg

„Große Liebe“ lässt Schwarz noch nicht los

Nimmt er zugunsten der Speed-Disziplinen und des Gesamtweltcups vermehrt Abstriche beim so trainingsintensiven Slalom in Kauf? Was Schuss abwärts möglich wäre, sah Schwarz am Donnerstag, als nur Weltcup-Dominator Marco Odermatt schneller war. „Der Slalom ist meine große Liebe, aber natürlich, der Odi (Odermatt, Anm.) macht die Big Points mit den drei Disziplinen (Riesentorlauf, Super-G, Abfahrt). Die haben sehr viel gemeinsam, aber den Slalom will ich auf keinen Fall weglassen“, sagte Schwarz.