Wirtschaft und HTLs gegen den Fachkräftemangel

Die Wiener Wirtschaft ist auf der dringenden Suche nach Fachkräften. Aktuell fehlen in Österreich rund 24.000 IT-Fachkräfte. Der Bedarf an Spezialisten könnte in den kommenden fünf Jahren auf bis zur 30.000 Stellen steigen. Werden diese nicht besetzt, dann verlieren österreichische Unternehmen rund 3,8 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setzen die Wirtschaftskammer Wien und die sechs in Wien auf IT spezialisierten Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) deshalb jetzt auf verstärkte Zusammenarbeit.